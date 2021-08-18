Ana su hattı patladı, karayolu trafiğe kapandı

-Düzce’ye su taşıyan ana su hattından akan suların karayoluna akması -Karayoluna akan sulardan görüntü -Karayolları ekiplerinden görüntü -Polis ekiplerinden görüntü -Düzce Belediyesine bağlı ekiplerin su patlağını bulmaya çalışması -Genel ve detay
( DÜZCE ) DÜZCE
- Düzce’de patlayan ana su hattından çıkan sular, D-100 Karayolu üzerinde bulunan köprülü kavşağın duvarlarından akmaya başladı. Akan su nedeniyle D-100 Karayolunun bir kısmı ise trafiğe kapatıldı. Düzce’de D-100 karayolundan geçen 500'lük ana su hattında patlama oldu. Hattın patlayan yerinden itibaren sular D-100 Karayolu Çobandaki köprülü kavşağın duvarından karayoluna akmaya başladı. Bunun üzerine trafik polisleri yolun bir bölümünü trafiğe kapattı. Yoldan geçen bir vatandaş ise; "Yoldan geçerken suların karayoluna aktığını gördüm. Hemen ekiplere haber verdim. Ekiplerin gelmesini burada beklemeye başladım" dedi. Düzce Belediyesine bağlı ekipler de çalışmalara başladı. (SA-ALI-
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