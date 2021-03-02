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02 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Ana arterler tamam sıra şebekelerde

Ana arterler tamam sıra şebekelerde

ÇALIŞMALAR

Hafta Sonu Lyon İçme Suyu 

-FARKLI AÇILARDAN DETAYLAR

( BURSA ) BURSA

- Mustafakemalpaşa’da Bursa Büyükşehir Belediyesi ve BUSKİ eliyle yapılan altyapı çalışmaları hız kesmeden sürüyor. İlçe trafiğinin önemli kilit noktalarından geçen ana hatları değiştirmek için hafta sonu kısıtlamasını fırsat bilen ekipler, Pazar günü Bursa caddesinde dün ise Balıkesir caddesinde son bağlantıları yaparak altyapıda ilk etabı tamamladı. Mustafakemalpaşa ilçesinde 50 milyon liralık yatırımla yenilenecek olan 326 kilometrelik içme suyu şebekesinin 8,2 kilometrelik kısmının tamamlandığını söyleyen Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, “BUSKİ Genel Müdürlüğümüz bünyesinde sorunsuz bir altyapı hedefi ile çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. İçme suyu çalışmaları kapsamında; Balıkesir Caddesinde ki son bağlantının da tamamlanmasıyla şebekeleri besleyen ana arterleri tamamladık. Şimdi sırada sokaklarımız var” dedi.
Biraz zahmetli bir süreç bizi bekliyor ifadelerini kullanan Başkan Kanar, “Sürecin ardından hep beraber rahmeti, evlatlarımızın geleceğini kucaklayacağız. Tam 100 yıl boyunca altyapı sorun olmaktan çıkacak. Önümüzdeki güzel günlerin hatırına sabrınız ve anlayışınız için teşekkür ederim” şeklinde konuştu.
(ON-AÇ)
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