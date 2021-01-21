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21 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Amorium Antik Kenti’nde jeolojik ve jeoteknik çalışmalar başladı

Amorium Antik Kenti’nde jeolojik ve jeoteknik çalışmalar başladı

Kazı çalışmalarının devam ettiği Amorium Antik Kenti’nde drone ile çekilen görüntü

( AFYON KARAHİSAR-DRONE)- Emirdağ’ın tarihi değerinin arttırılması hedefleniyor- Kaymakam Bilici: “Amorium Antik Kenti’ne sahip çıkarak ilçenin tarihine tarih katacağız” AFYON KARAHİSAR

Jeoloji Karahisar İmar Planı 


- Afyonkarahisar'ın Emirdağ İlçe Kaymakamı Osman Bilici, kazı çalışmalarının halen devam ettiği Amorium Antik Kenti’nde koruma amaçlı imar planına esas jeolojik ve jeoteknik çalışmaların başladığını kaydederek, “Emirdağ’ın turizmi için güçlü bir adım daha attık. İlçenin bu değerine sahip çıkarak tarihine tarih katacağız. Bu tarihi antik kent ile de ilçenin değeri kat kat artacak" dedi.
Kaymakam Bilici, beraberindeki heyet ile beraber Emirdağ ilçesi Davulga beldesi sınırlarında bulunan Amorium Antik Kenti’nde incelemeler ve değerlendirmelerde bulundu. İlçeye 12 kilometre uzaklıkta olan Amorium Antik Kenti’ne yönelik ‘koruma amaçlı imar planına esas jeolojik ve jeoteknik çalışmaların’ ön tespit çalışmaları için keşif yapıldı. Tarihi M.Ö. 2000'li yıllara dayanan ve Hitit, Phryg, Yunan, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde önemli şehirlerden birisi olarak bilinen Amorium Antik Kenti'nde incelemelerde bulunan Kaymakam Bilici, “Emirdağ’ın turizmi için güçlü bir adım daha attık. İlçenin bu değerine sahip çıkarak tarihine tarih katacağız. Bu tarihi antik kent ile de ilçenin değeri kat kat artacak" dedi.
İncelemelerde kazı başkanı Gökalp’de yerini aldı İncelemelere Kaymakam Bilici, Davulga Belediye Başkanı Ergün Erdik, Kazı Başkanlığı görevini yürüten Eskişehir Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeliha Demirel Gökalp, İller Bankasından görevli jeofizik mühendisleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğünden görevli jeoloji mühendisi ile jeofizik mühendisi ve ilgili kurum amirleri katıldı.

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