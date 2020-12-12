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12 Aralık 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Amonyum nitratla güçlendirilmiş EYP böyle imha edildi

Amonyum nitratla güçlendirilmiş EYP böyle imha edildi

EYP'nin imha edilmesi

( BİTLİS ) BİTLİS

Terörle Mücadele Bild Amonyum Nitrat Teröristler 


- Bitlis kırsalında teröristlerce toprağın altına tuzaklanan ve 25 kilo amonyum nitratla güçlendirilen bir adet El Yapımı Patlayıcı (EYP) ele geçirildi. Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada “Yıldırım 16 Sehi Ormanları Şehit Jandarma Er Kadir Güler 2020-08” operasyonunun başladığı bildirildi.
Açıklamada şu ifadelere verildi.
“İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan çalışmalar neticesinde Bitlis merkeze bağlı Döşkaya Köyü kırsalında Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı madde olduğu bilgisi alınması üzerine, BTÖ mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla “Yıldırım 16 Sehi Ormanları Şehit Jandarma Er Kadir Güler 2020-08” operasyonu başlatılmıştır. Operasyon kapsamında, Döşkaya Köyü kırsalında toprağa gömülü vaziyette teneke kutu içerisine yerleştirilmiş 1 adet EYP 25 kilo amonyum nitrat ile güçlendirilmiş, RF komutalı ateşleme anahtar sistemli ele geçirilmiştir. Ele geçirilen EYP Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile gerekli incelemeler yapıldıktan sonra yerinde imha edilmiştir. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde operasyonlarını arttırarak, terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektirler. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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