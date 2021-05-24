Amonyak dolu tank patladı: 5 işçi yaralı

-İtfaiye ekiplerinden görüntü

-Sağlık ekiplerinin yaralı işçiye ambulansın içinde müdahale etmesi

-Genel ve detay



( KOCAELİ ) KOCAELİ



- Kocaeli’nin Gebze ilçesinde amonyak dolu tankın patlaması neticesi vücudunun çeşitleri yerlerinde yanıklar oluşan 5 kişi hastaneye kaldırıldı. Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Balçık Mahallesinde bulunan Sergaz depolama tesisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tesiste bulunan tankerlerde gaz kaçağı olması sebebiyle bir tankerde patlama meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle tankere yakın olan Burak Ö., Muzaffer Ö., Ersan Ö., Şahin Y., ve Mustafa K. isimli 5 işçinin vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluştu. Patlama sesini duyan vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık, jandarma ve KBRN ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olayın meydana geldiği adrese ulaşan itfaiye ekipleri, tankerleri soğutabilmek için çalışma başlattı. Sağlık ekipleri ise, yaralanan işçilere ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar tedavi edilmek üzere çeşitli hastanelere kaldırılırken, KBRN ekipleri de herhangi bir kimyasal madde sızıntısına karşı bölgede önlem aldı. Jandarma ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. (MU-RFK-

