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21 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
AMMAN - Ürdün'ün birçok kentinde Filistin'le dayanışma gösterileri düzenlendi

AMMAN - Ürdün'ün birçok kentinde Filistin'le dayanışma gösterileri düzenlendi

- Ürdünlülerin meydanda toplanmasından detaylar - Protesto gösterisinden detaylarÜrdün'ün birçok kentinde Filistin'le dayanışma gösterileri düzenlendiAMMAN (AA) - Ürdünlüler birçok kentte Filistin topraklarındaki direnişe destek ve Filistin'le dayanışma gösterilerinde bir araya geldi.Ürdün'de Müslüman Kardeşler Teşkilatının (İhvan) siyasi kanadı İslami Çalışma Cephesi Partisi ve çeşitli gençlik örgütleri, Batı Şeria sınırındaki Suveyma bölgesinde Filistin'e destek için "Kudüs Zaferin Sembolüdür" isimli festival düzenledi.
El - Faruk Camisi Meydanı'nda düzenlenen festivale katılanlar "Emret ey Gazze", "Ben Ürdünlüyüm ve Mescid - i Aksa benim sorumluluğumda" ve "Gazze'deki ailelerimiz sizi yüzüstü bırakmayacağız" yazılı pankartlar taşıyarak, "Canımız kanımız sana feda olsun ey Aksa" sloganları attı.Başkent Amman 'ın kadim şehir merkezi Vasat el - Beled'deki El - Hüseyni Camisi ve İsrail Büyükelçiliğine yakın Kaluti Camisi önünde de çok sayıda kişinin katılımıyla Filistinlilere destek gösterisi düzenlendi.
Öte yandan birçok kentte de Filistin direnişine desteklerini göstermek isteyen Ürdün halkı Filistin bayraklarıyla konvoylar oluşturdu.İsrail, 10 Mayıs'ta abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmış, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda bu sabah yerel saatle 02.00'de saldırılarını sonlandırmıştı.İsrail ordusunun düzenlendiği saldırılar nedeniyle Gazze'de 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 243 Filistinli hayatını kaybetmişti.

İslam Festival İsrail Saldırı Ünlüler 

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