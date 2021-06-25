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25 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Amigodan davullu zurnalı aşı çağrısı

Amigodan davullu zurnalı aşı çağrısı

Aşı standından görüntüler

Farkındalık Alabalık Davul Zurna Aşılama Kışla 

-Amigo Halil Kurt'un oynaması
-Vatandaşların Kurt'un oynamasını izlemesi
-Kurt'un konuşması Taraftarlar Serhat Gerger ve İsa Türkay'ın konuşması

( KIRŞEHİR )- Aşılanmaya dikkat çekmek isteyen Kırşehir Belediyespor amigosu meydanda oynayarak aşı davetinde bulundu KIRŞEHİR

- Kırşehir’de, Kırşehir Belediyespor tribün lideri Halil Kurt, aşılamada farkındalık oluşturmak için Cacabey Meydanı'nda davullu zurnalı aşılama çağrısı yaptı. Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Cacabey Meydanı'nda açılan aşı standına bir grup taraftarla gelen Kurt, davul zurna eşliğinde meraklı bakışlar etkisinde oynadı. Davul zurna ile yöresel oyun oynadıktan sonra davette bulunan Kurt, "devletimize güvenelim aşı olmayan Kırşehirliler aşılarını olsunlar" çağrısında bulundu. Kurt, “İnsanlara aşı daveti yapmak için meydana davul zurna eşliğinde geldim. Taraftar olarak farkındalık oluşturmak istedim. Oynadım, çünkü; mutlu günlerin yakın olmasını istiyorum. İnsanlardan ricam, her şeyin birlikte güzel olduğu buyurun aşı olmaya" dedi.
Kırşehir Belediyespor tarafları Serhat Gerger ve İsa Türkay da, toplum sağlığı için aşı olunmasını istedi. Stant önünde oluşan kalabalık ise cep telefonları ile amigonun davul zurna ile oynamasını hem meraklı gözlerle izledi hem de cep telefonları ile kaydetti.

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