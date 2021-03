Amerikalı sporcular sahil ve doğa temizliği yaptı

--Sahildeki turistlerden detay

( ANTALYA )- Amerikalılar kamp için Antalya'yı tercih etti ANTALYA



- Antalya’nın Alanya ilçesindeki bir otelde kamp yapan Amerikalı bisiklet takımı sporcuları düzenlediği etkinlikle orman ve sahillerde çöp topladı. Akdeniz'in bulunduğu Alanya, 80 kilometre uzunluktaki sahiliyle yerli ve yabancı turiste yılın her mevsimi tatil imkanı sunuyor. Deniz, kum, güneşin yanı sıra Kızılkule, Alanya Kalesi, Tersane, Tophane, Alarahan, Dim ve Damlataş mağarası gibi tarihi ve turistik yerleriyle dikkat çekerek binlerce turiste ev sahipliği yapan ilçede, spor turizmi alanında da her geçen gün gelişmeye devam ediyor. İlçede plaj voleybolu, triatlon, oryantiring, bisiklet yarışı gibi uluslararası birçok organizasyona ev sahipliği yapılırken, tesislerde ise birçok spor dalından sporcular kamp yapıyor. Amerika’dan Türkiye’ye ilk kez gelen Wildlife Generation Pro Cycling isimli bisiklet takımı Okurcalar Mahallesi’ndeki bir otelde kampa girdi. Burada çeşitli faaliyetlerde bulunan takım bugün bisiklete binmek yerine farklı bir etkinlik düzenleyerek Okurcalar Sahili ve burada bulunan ormanlık alanda doğa temizliği yaptı. Ellerinde çöp torbalarıyla sahil boyu ve ormanda ilerleyen grup tarafından atıklar toplanıp bertaraf edildi. Toplanan atıklar belediye ekipleri tarafından alındı. “Alanya insanı çok kibar” Takımının genel müdürü Danny Van Haute, sahil ve doğa temizliği yaptıklarını söyledi.



Haute, “Şuanda buraya sahili temizlemeye geldik. Bizim kuruluş amacımız vahşi doğayı koruma ve geliştirme amacıyla kuruldu. Burada olmaktan çok mutluyuz. 4 haftadır buradayız. Her gün antrenmanlara çıkıyoruz. Alanya insanı çok kibar. Bizlere çok iyi davranıyorlar. Kendimizi çok güvende hissediyoruz burada” dedi.

“Bu tür etkinliklere devam edeceğiz” Bisiklet yarışları organizatörü Mustafa Kemal Can Fedai ise, “Amerika’dan Türkiye’ye ilk defa gelen Wildlife Generation bisiklet takımının ismi ve misyonu doğal hayatı sürdürülebilir hale getirmek. 1.5 aydır buradalar. Yarışlara katıldılar. Kış kampını burada yaptılar. Bugün sahili ve dağ bisikleti yapılan parkuru temizlediler. Etkinlik çok güzel oldu. Bizimde doğayı koruyarak çocuklarımıza daha temiz bir dünya bırakmamız gerekiyor. Ben takımın sahibi Danny ve sporculara teşekkür ediyorum. Bu tür etkinliklere devam edeceğiz” diye konuştu.

