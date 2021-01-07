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07 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Amerika’daki Protestolara New York’tan tepki

Amerika’daki Protestolara New York’tan tepki

Protestodan detaylar

( NEW YORK ) NEW YORK

Protesto Başkent Ölüm Haberi 


- Amerika’nin başkenti Washington DC’de Kongre Binası’na yapılan baskınla beraber ülkede yaşanan kaosa akşam saatlerinde New York’tan tepki geldi. ABD’de kongrenin Kasım ayında gerçekleştirilen başkanlık seçimlerinin sonuçlarını belgeleme çabaları sırasında, Başkan Trump’ın destekçilerinin ABD Kongre Binası’na baskın yapması, baskın yapan sivillerin üzerlerinde patlayıcı cihazlar bulunması ve olaylar sırasında bir kadının vurulmasıyla Çarşamba günü ülkede akıllardan kolay kolay silinmeyecek bir kaos yaşandı. Yapılan protestolara devlet büyükleri tarafından “Kalkışma” ve “Darbe girişimi” yorumları yapıldı. Akşam saatlerinde ise New Yorklular gerçekleştirilen protestolara karşı tepki olarak kendilerini sokağa attı. Protestolar sırasında kimliği belirsiz bir kadın hayatını kaybetti Başkan Trump destekçilerinin Çarşamba günü ABD Kongre Binası'nda gerçekleştirilen protestolar sırasında, bir kadın göğsünden ölümcül bir şekilde vuruldu. Twitter'da yayınlanan 30 saniyelik bir videoda, tek bir kurşun sesini duyuluyor ve ardından kimliği belirsiz kadın yere düşüyor. Videoda kırmızı, beyaz ve maviye bürünmüş, ağzından kan akan hareketsiz kadının ölüm haberi Emniyet güçleri tarafından açıklandı. (MÇ-Y)
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