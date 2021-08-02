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- American Airlines'a ait yolcu uçağı İsrail'e acil iniş yaptı
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2 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- American Airlines'a ait yolcu uçağı İsrail'e acil iniş yaptı

- American Airlines'a ait yolcu uçağı İsrail'e acil iniş yaptı

- American Airlines'a ait uçağın acil iniş yaptığı ana ait görüntüler

Yolcu Uçağı Olağanüstü Hal İsrail 

-- Sağlık ekipleri ile havalimanı yetkililerinin olaya müdahale ettiği anlara ait detaylar

( TEL AVİV ) TEL AVİV

- ABD'li havacılık şirketi American Airlines'a ait Miami-Tel Aviv seferini yapan ve içinde 183 yolcu bulunan Boeing 777 tipi yolcu uçağı, sağ tekerleğinin patlaması nedeniyle İsrail'in Tel Aviv kentindeki Ben Gurion Uluslararası Havalimanı'na acil iniş gerçekleştirdi. ABD merkezli havacılık şirketi American Airlines'a ait yolcu uçağında meydana gelen arıza yürekleri ağızlara getirdi. American Airlines'a ait AAL52 sefer numaralı Miami-Tel Aviv seferini yapan Boeing 777 tipi yolcu uçağı, sağ tekerleğinin patlaması üzerine İsrail'in Tel Aviv kentinde yer alan Ben Gurion Uluslararası Havalimanı'na acil iniş yaptı. Havalimanı yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, AAL52 sefer numaralı uçağın içindeki 183 yolcu ile Ben Gurion'a güvenli bir iniş gerçekleştirdiği ve havalimanına 26 yoğun bakım aracı ile 38 ambulansın sevk edildiği ifade edildi. Yaşanan olayda hiçbir yolcunun yaralanmadığını belirten yetkililer, uçağın tekerleğinin patlaması üzerine havalimanında 2. seviye olağanüstü hal ilan edildiğini kaydetti.

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