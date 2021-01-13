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13 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Ameliyat hazırlıkları yaparken kayboldu, 13 gün sonra cesedi cami tuvaletinde bulundu

Ameliyat hazırlıkları yaparken kayboldu, 13 gün sonra cesedi cami tuvaletinde bulundu

Caminin dış görüntüsü

A Haber Otopsi Sonucu Cami Tuvaleti Sağlık Ekipleri Ameliyat 

-Olay yerinde sağlık ekipleri ve polis
-Tuvaletin dış görüntüsü
-Polis ekiplerinin bilgi toplaması
-Cesedi bulunan şahsın oğlu Şükrü Kır ile röportaj
-Cesedi bulan caminin tuvalet görevlisi Ahmet Çal ile röqortaj
-Ekrem Kır'ın fotoğrafı

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun'da ciğerindeki kist dolayısıyla ameliyat olacağı günün tarihi alıp hazırlık yapan bir kişi kaybolduktan 13 gün sonra cami tuvaletinde ölü olarak bulundu. Edinilen bilgiye göre, Samsun'un İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi'nde ikamet eden 53 yaşındaki 1 çocuk babası Ekrem Kır, 31 Aralık günü evinden çıktı ve bir daha kendisinden haber alınamadı. Pazar Mahallesi'ndeki toptancıların bulundu yerde el arabası ile yük taşıyarak geçimini sağladığı öğrenilen Ekrem Kır'ın yakınları polise ve Samsun Cumhuriyet Savcılığı'na bulunması için başvurdu. Hastane Mahallesi Hastanebaşı Camisi tuvaletinin görevlisi Ahmet Çal, bu sabah tuvalete gelen bir kişinin koku geldiğini söylemesi üzerine içeriden kilitli kapıyı zorlayarak açınca içeride ceset buldu. Olay polise ve sağlık ekiplerine haber verildi.
Polis yaptığı araştırma sonucu ölen kişinin ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılan Ekrem Kır olduğunu tespit etti. Ekrem Kır'ın oğlu Şükrü Kır (26) acı haberi alır almaz olay yerine koştu. Şükrü Kır, "Babam 4 Ocak'ta göğüs hastanesine yatışı yapılıp 7 Ocak'ta da kist ameliyatı olacaktı. Maddi durumumuz iyi olmadığı için bir esnaf maddi destek olacaktı. Babam yardım edecek esnafın yanına gitmek için öğlen saatlerinde evden çıktı ve kendisinden bir daha haber alamadık" dedi.
Tuvaletin içinde kilitli olmasından dolayı uzun süredir içinde biri olduğu düşünülerek kimse tarafından kullanılmadığı öğrenildi. Ekrem Kır'ın kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı ifade edilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (MAY-
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