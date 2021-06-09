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9 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Amcasının eşini boğarak öldürdükten sonra mezarlığa gömdü

Amcasının eşini boğarak öldürdükten sonra mezarlığa gömdü

- Cinayet zanlısının emniyetten çıkarılması

Polis Ormanlı İtiraf Polis Ekipleri Nayet Zanlısı 

-- Emniyetten detaylar

( KOCAELİ )- 2 gündür kayıp olarak aranan kadının eşinin yeğeni tarafından öldürüldüğü belirlendi- Suçunu itiraf eden yeğen adliyeye sevk edildi KOCAELİ

- Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde dini nikahlı eşi tarafından iki gün önce kayıp ilanı verilen 44 yaşındaki kadının, tartıştığı eşinin yeğeni tarafından boğularak öldürüldükten sonra ormanlık alana gömüldüğü belirlendi. Gözaltına alınan şahıs, adliyeye sevk edildi. Edinilen bilgiye göre iki gün önce Gölcük Hisareyn’deki evine gelen H.B., dini nikahlı eşi Şengül G.’nin (44) evde olmadığını görünce bir süre eşini aradı. Uzun süren aramaların ardından eşini bulamayan H.B., polis ekiplerine giderek kayıp ihbarında bulundu. İhbarın ardından inceleme Başlatan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şengül G.’nin son görüştüğünü belirlediği eşinin yeğeni Ömer B.’yi (32) gözaltına aldı. Emniyete götürülen Ömer B. ifadesinde amcasının eşi Şengül G. ile aralarında tartışma çıktığını, büyüyen tartışma sonrasında yengesini boğarak öldürdüğünü itiraf etti. Ömer B. öldürdüğü yengesinin cansız bedenini ise arabasının bagajına koyarak Yazlık mevkiinde mezarlığa yakın bir alana gömdüğünü itiraf etti. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ömer B., Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Şengül G.’nin cansız bedeni ise gömüldüğü yerden çıkartılarak morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (GY-NSO-HA-Y)
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