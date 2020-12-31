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31 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
Amcasını vuran şüpheli polisin operasyonuyla köyde yakalandı

Amcasını vuran şüpheli polisin operasyonuyla köyde yakalandı

Şüphelinin hastanede görüntüsü (YENİ GÖRÜNTÜ)

Hastane Sağlık Personeli Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Müstakil Ev 

-Hastane giriş çıkış görüntüsü (YENİ GÖRÜNTÜ)
--Arşiv görüntüler-
-Olay yerinden görüntü (BUGÜN ARŞİV)
-Yaralı amcanın yerde yatarken görüntüsü (BUGÜN ARŞİV)
-Yerde yatan yaralı amcaya sağlık ekipleri müdahale görüntüsü (BUGÜN ARŞİV)
-Yerde atan amcayı uyutmamaya çalışan sağlık personelinin amcayla konuşması (BUGÜN ARŞİV)
-Yaralı amcanın sedyeye alınası (BUGÜN ARŞİV)
-Yaralı amcanın ambulansa taşınması, bindirilmesi (BUGÜN ARŞİV)
-Ambulansın hastaneye gelişi (BUGÜN ARŞİV)
-Ambulanstan yaralı amcanın indirilmesi (BUGÜN ARŞİV)
-Yaralı amcanın kırmızı alana sedyeyle taşınması (BUGÜN ARŞİV)
-Olay yerinde polis ekipleri inceleme (BUGÜN ARŞİV)
-Olay yerinde polis araştırma (BUGÜN ARŞİV)
-Geniş detay görüntüler (BUGÜN ARŞİV)

( AKSARAY ) - AKSARAY

- Aksaray’da husumetli olduğu amcasını takip ettikten sonra sokak içinde tabancayla vurarak ağır yaralayan şüpheli, yerini tespit eden polisin düzenlediği operasyonla saklandığı köyde yakaladı. Olay, Hacı Hasanlı Mahallesi 703 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan B. (62), aralarında husumet bulunan yeğeni Mehmet B. (26) tarafından sokak içerisinde tabancayla vuruldu. Açılan üç el ateşin ardından şüpheli Mehmet B. bir araca binip kaçarken, amca Hasan B., karnına isabet eden tek kurşunla ağır yaralandı. Sağlık görevlilerinin bilincini açık tutmak için seferber olduğu yaralı Hasan B., Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından geniş çaplı arama ve inceleme çalışması yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, amcasını vuran şüpheli Mehmet B.'nin merkeze bağlı Sarıağıl köyünde olduğunu tespit etti. Harekete geçen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Mehmet B.'yi gizlendiği müstakil eve düzenlediği operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan Mehmet B., özel bir hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (YC-AH
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