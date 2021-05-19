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19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Amcasını vuran şahıs, serbest kaldı

Amcasını vuran şahıs, serbest kaldı

DETAYLAR

( AMASYA ) - AMASYA

Adam Yaralama Adli Kontrol Akalan Müstakil Ev Irak 


- Amasya'nın Merzifon ilçesinde amcasını vuran şahıs, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yer ve gres yağından aralarında kavga çıkan amca-yeğen olayında, amcasını vuran şahsın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Amcası Yılmaz L.'yi (57) ayağından vuran yeğen Erdem L. (33), sağlık kontrolünden geçirilerek nöbetçi mahkemeye sevk edildi. 'Silahla adam yaralama' suçundan hakim karşısına çıkarılan zanlı yeğen, adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Olay Yunus Emre Mahallesi Aygül Sokak'taki müstakil evin bahçesinde amca-yeğen arasında çıkan sözlü gres yağ ve yer tartışması kavgaya dönüştü. Kavga anında Erdem L., amcası Yılmaz L.'yi ayağından vurarak yaraladı. Olay yerinden kaçan yeğen saklandığı camide yakalanarak gözaltına alındı. (YB-SLH-
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