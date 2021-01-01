Amcasını öldüren zanlı tutuklandı

-Olay yerinden görüntü (DÜN ARŞİV)

-Yaralı amcanın yerde yatarken görüntüsü (DÜN ARŞİV)

-Yerde yatan yaralı amcaya sağlık ekipleri müdahale görüntüsü (DÜN ARŞİV)

-Yerde atan amcayı uyutmamaya çalışan sağlık personelinin amcayla konuşması (DÜN ARŞİV)

-Yaralı amcanın sedyeye alınası (DÜN ARŞİV)

-Yaralı amcanın ambulansa taşınması, bindirilmesi (DÜN ARŞİV)

-Ambulansın hastaneye gelişi (DÜN ARŞİV)

-Ambulanstan yaralı amcanın indirilmesi (DÜN ARŞİV)

-Yaralı amcanın kırmızı alana sedyeyle taşınması (DÜN ARŞİV)

-Olay yerinde polis ekipleri inceleme (DÜN ARŞİV)

-Olay yerinde polis araştırma (DÜN ARŞİV)

-Geniş detay görüntüler (DÜN ARŞİV)

-Şüphelinin hastanede görüntüsü (DÜN 2. ARŞİV)

-Hastane giriş çıkış görüntüsü (DÜN 2. ARŞİV)



( AKSARAY ) AKSARAY



- Aksaray’da amcasını sokak ortasında tabancayla vurarak öldüren ve saklandığı köydeki müstakil eve yapılan operasyonla yakalanan cinayet zanlısı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Olay, dün öğle saatlerinde Hacı Hasanlı Mahallesi 703 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Burçak (62), aralarında husumet bulunan yeğeni Mehmet B. (26) tarafından sokak içerisinde tabancayla vuruldu. Açılan üç el ateşin ardından şüpheli Mehmet B. bir araca binip kaçarken, amca Hasan Burçak karnına isabet eden tek kurşunla ağır yaralandı. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Hasan Burçak, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polisin düzenlediği operasyonla Sariağıl köyünde müstakil bir evde yakalanan cinayet zanlısı Mehmet B., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.



loading...