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07 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Amcasını öldürdü, trafik polislerine teslim oldu

Amcasını öldürdü, trafik polislerine teslim oldu

Olay yerinden görüntü

Polis Cenaze Alacak Verecek Meselesi Polis Ekipleri 

-Cenazenin araca bindirilişi
-Detaylar

( TRABZON ) TRABZON

- Trabzon’un Ortahisar ilçesinde amcasını silahla vurarak öldüren şahıs trafik polislerine teslim oldu. Olay, Ortahisar ilçesinin Gülbahar Hatun Mahallesi Narlıbahçe Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde meydana gelen olayda Giray Terzi (29) alacak verecek meselesi nedeniyle amcası Şendoğan Terzi’nin (61) evine geldi. Bir süre amcası ile sözlü bir şekilde tartışan Terzi belinden çıkardığı tabanca ile amcasına ateş etti. Amca Şendoğan Terzi vücuduna isabet eden 4 kurşunla yere yığılırken, yeğen Giray Terzi evden çıkarak uzaklaşmaya başladı.
Olay yerinden yaklaşık 500 metre uzaklıktaki Soğuksu kavşağına gelen şahıs i, uygulama yapan trafik polislerine silahı ile birlikte teslim oldu. Amcasına silahla ateş ettiğini belirten Giray Terzi’nin amcasının evine gelen polis ekipleri yaptığı incelemede Şendoğan Terzi’nin olay yerinden hayatını kaybettiğini belirledi. Yeğen Terzi polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, hayatını kaybeden amca Şendoğan Terzi’nin cenazesi, Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Trabzon Emniyet Müdürlüğü’ne getirilerek sorgusu alınan Giray Terzi verdiği ilk ifadesinde, “Amcam Şendoğan Terzi faizle para alıyordu. Babamla birlikte borcunun bir kısmını ödedik. Amcam faizle para almaya devam edince babamla tartıştım. Evden çıkarak amcamın evine gittim. Bir süre konuştuk ama tartışındica silahla amcama ateş ettim” ifadelerini kullandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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