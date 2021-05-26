Amcasını darptan tutuklandı, Kovid-19 testine götürülürken tehdit etti

-Teste götürülmesi

-Test için sürüntü vermesi

-Jandarma aracına götürülmesi

-Araca binmesi

-Aracın cezaevine gidişi

-Adliye dış görüntü

-Hastane dış görüntü



( SAMSUN )- "Burnuma şey falan sokarlar öldürürüm valla" SAMSUN



- Samsun'da amcasını darp ederek ağır yaraladığı iddiasıyla mahkemece tutuklanan şahsın cezaevine götürülmeden önce Kovid-19 testi için götürüldüğü hastanede "Burnuma şey falan sokarlar öldürürüm valla" demesi dikkat çekti. Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesinin Balcalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.T. amcası M.T.'yi ailevi sorunlar nedeniyle darp ederek kafasından yaraladığı iddia edildi. Hastaneye kaldırılan M.T.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Büyüklü Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alınan H.T., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan H.T. adliye çıkışı cezaevine götürülürken Kovid-19 testi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. H.T.'nin test için sürüntü almaya götürülürken "Burnuma şey falan sokarlar, öldürürüm valla" demesi dikkat çekti. Sürüntü alınan H.T. daha sonra Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine götürüldü. (MAY-

