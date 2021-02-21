Amca-yeğen her yıl kar banyosu yapıp karda güreşiyor

-Karda takla atması

-Yeğeni Mehmet Uçan ile karda güreşmeleri

-Cengiz Uçan ile röportaj

-Mehmet Uçan ile röportaj

-Ünal Uçan ile röportaj



( SAMSUN -ÖZEL) SAMSUN



- Samsun'da amca-yeğen her yıl karda kar banyosu yapıp güreşerek karın keyfini çıkarıyorlar. Samsun'un Tekkeköy ilçesinin Antyeri Mahallesi'nde ikamet eden 2 çocuk babası Cengiz Uçan (49) ile yeğeni 2 çocuk babası Mehmet Uçan (32) her yıl kar yağdığında evlerinin önünde kar banyosu yapıp karda güreş tutuyorlar. Kar banyosu yapıp karda güreş tutan amca yeğen soğuk havaya dra meydan okuyorlar. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde güvenlik amiri olarak görev yapan Cengiz Uçan, " 10 yıldır kar banyosu yapıyorum. Kar banyosu vücudumu sağlıklı ve zinde tutuyor. 10 yıldır kar banyosu yapıp karda güreştiğim için hiç grip olmadım" dedi.

Amcası ile 5 yıldır kar banyosu yapıp karda güreştiğini hatırlatan Mehmet Uçan (32) ise, " Her kar yağdığında Cengiz Uçan amcamla beraber her sene karda güreş yaparız, kar banyosu yaparız. Cengiz amcamla yine bu sene kar banyosu ve güreşimizi yaptık" diye konuştu.

Cengiz Uçan'ın kardeşi Ünal Uçan ise, " Abim 10 senedir kar banyosu yapıyor. Her yıl kar yağdığında karın üzerine yatıyor. Sanki denizde yüzermiş gibi karın üzerinde yüzüyor" şeklinde konuştu.





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