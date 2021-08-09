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Ambulansla otomobil çarpıştı, sağlık çalışanları yaralandı
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9 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Ambulansla otomobil çarpıştı, sağlık çalışanları yaralandı

Ambulansla otomobil çarpıştı, sağlık çalışanları yaralandı

OLAY YERİNDEN GÖRÜNTÜLER

Hastane Düğün Konvoyu Sağlık Çalışanı Sağlık Çalışanları 

-DETAYLAR

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep’te, vakadan dönen ambulans ile otomobil çarpıştı. Kazada ambulansta bulunan 3 sağlık çalışanı yaralandı. Kaza gece geç saatlerde Şahinbey ilçesi Kavaklık Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, vaka dönüşü noktasına seyir halindeki ambulans ile düğün konvoyundan bulunan 27 D 6679 plakalı Renault marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle devrilen ambulansta bulunan 3 sağlık çalışanı yaralandı. Yaralı, sağlık çalışanları, olay yerine gelen başka ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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