Ambulansın trafikte imtihanı kamerada



- Gaziantep'te çileye dönüşen trafikte seyir etmek isteyen bir ambulans, dakikalarca trafikte mahsur kaldı. Ambulans, imtihan gibi yolculuğun ardından yoğun trafikten kurtulabildi. Gaziantep'te kamu kurum ve kuruluşlardaki personelin mesaiden çıktığı akşam saatlerinde yoğunlaşan trafik bir süre kilitlendi. Trafiğin yoğun olduğu anlarda hasta taşıyan bir ambulans, sirenleri açarak, kuyruk oluşan trafikte seyir etmeye çalıştı. Sürücülerin bir çoğu çalan siren sesine rağmen tepkisiz kalırken bazı sürücüler ise klakson çalarak ambulansa yol açmaya çalıştı. Trafikte bulunan bir polis aracından ise megafondan ile yapılan anons ile sürücülere yol vermeleri konusunda anonslar yapıldı. Dakikalarca trafikte mahsur kalan ambulans, araçların yol vermesi ile trafikten kurtuldu.



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