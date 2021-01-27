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27 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Ambulans tırla çarpıştı: 1 ölü 1 yaralı

Ambulans tırla çarpıştı: 1 ölü 1 yaralı

Kurtarma çalışması

İlk Müdahale Hastane Sağlık Çalışanı Irak 

-Olay yeri detayları

( SİVAS )- Ankara’ya hasta bırakıp Erzurum’a dönen ambulans Sivas’ta tırla çarpıştı. Ambulanstaki sağlık çalışanı hayatını kaybetti, sürücü yaralandı SİVAS

- Ankara’ya hasta bırakıp Erzurum’a dönen ambulans Sivas’ta tırla çarpıştı. Ambulanstaki sağlık çalışanı hayatını kaybetti, sürücü yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza Sivas-Ankara karayolu Sivas’ın Yıldızeli ilçesi Yaraşbeli geçidinde meydana geldi. Kazada Ankara’ya hasta bırakıp Erzurum’a dönen M.E.C.(26) yönetimindeki 06 AC 7585 plakalı özel bir hastaneye ait ambulans, Sivas’tan Ankara istikametine gitmekte olan H.H.K.(55) yönetimindeki 68 KC 725 plakalı tırla çarpıştı. Kazada ambulansta bulunan sağlık çalışanı Şuheda Tuna (28) hayatını kaybetti. Ağır yaralanan ambulans sürücüsü Yıldızeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Sivas Cumhuriyet Üniversite Hastanesine sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. (SY-GF-
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