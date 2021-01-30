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30 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Ambulans şiddetli tipi ve karda yolda kaldı

Ambulans şiddetli tipi ve karda yolda kaldı

Ambulansı kurtarma çalışmalarından görüntü

( ERZURUM ) ERZURUM

Mahsur Kaldı İş Makinesi Şiddetli Tipi Karla Mücadele Kar Yağışı 


- Erzurum’un Tekman ilçesinde fırtınada mahsur kalan ambulans 112 çalışanlarına zor anlar yaşattı. Tekman ilçesine bağlı Yuvaklı Mahallesi Yemişli mezrasında gelen hasta ihbarına çıkan 112 ambulansı aşırı tipi ve kar yağışı dolayısı ile yolda mahsur kaldı. Büyükşehir belediyesi kar timleri karla mücadele ekiplerine gelen bilgi üzerine ilçeye 54 km olan yemişli mezrasına yaklaşık 10 kilometre kala fırtına nedeni ile görüş mesafesinin düşmesi ve ambulansın yolda mahsur kalması nedeni iş makinesi operatörü ve ambulans sürücüsü aşırı fırtınaya rağmen ambulansa zincir takarak geri dönmek zorunda kaldılar. Ambulanstaki hastanın durumunun iyi olduğu yol açmak için paletli dozerin yolda karla mücadele çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.
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