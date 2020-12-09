Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Ambulans ile ticari araç çarpıştı: 5 yaralı

Ambulans ile ticari araç çarpıştı: 5 yaralı

-Kaza yerinden detaylar

Polis Hastane Ticari Araç Sağlık Personeli Trol 

--Yaralıların araçtan çıkarılmasından detaylar
--Yaralıların ambulansa taşınmasından detaylar
--Kaza yapan araçlardan detaylar
--Polis ekiplerinden detaylar
--112 ekiplerinden detaylar
--İtfaiye ekiplerinden detaylar

( KAYSERİ ) KAYSERİ

- Kayseri’de ambulans ile ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesi İstasyon Caddesi Emek Kavşağında meydana gelen kazada, E.S idaresindeki 38 YK 086 plakalı Citroen marka ticari araç ile 38 GG 017 plakalı ambulans çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile savrulan ticari araç yol kenarındaki duvara çarparak dururken, ambulans ise kaldırıma çıkarak duvarın üzerine devrildi. Kazada ticari araç içerisindeki E.S., Z.Y.S., F.S. ve ambulans içerisinde bulunan 2 sağlık personeli yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar 112 ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri kazanın meydana geldiği yolda güvenlik amacı ile trafiğin kontrolü akmasını sağlarken, araçlar kullanılamaz hale geldi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı