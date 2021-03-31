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31 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Ambulans ile minibüs böyle çarpıştı

Ambulans ile minibüs böyle çarpıştı

-Güvenlik kamerası-

Polis Sağlık Ekibi Kamera 

-Minibüsün yokuşu inmesi
-Sokağa girip manevra yapması
-Ambulansla çarpışması
-Sürücünün araçtan inip kapıyı açması
--Aktüel kamera-
-Kazaya karışan araçlar
-Röportaj
-Genel ve Detay

( İSTANBUL -ÖZEL)- Kağıthane’de vakaya giden ambulans ile manevra yapan minibüs çarpıştı İSTANBUL

- Kağıthane’de vakaya giden ambulans yokuş aşağıya süratli bir şekilde seyrettiği esnada yasak yerden manevra yapan kapalı masa minibüsle çarpıştı. Çarpışma anı kameralara yansırken, kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Kaza, dün saat 10.30 sıralarında Kağıthane Çağlayan’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde 34 UF 1759 plakalı Mercedes marka ambulansla seyreden Ömer Kazıcı (31), gelen ihbar üzerine vakaya gitmek üzere sağlık ekibiyle yoka çıktı. Ambulansın sirenlerini açarak cadde üzerinde süratli bir şekilde seyreden Kazıcı, o esnada sokak üzerinde yasak yerden manevra yapan Ahmet Yılmaz (58) idaresindeli 34 YH 390 plakalı Renault marka kapalı kasa minibüsle çarpıştı. Vakaya giden ambulansla çarpıştı Kaza sonucu ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda ise maddi hasar meydana geldi. Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, minibüs sokaktan manevra yaptığı esnada süratle gelen ambulansla çarpışıyor. Kaza sonrası minibüs sürücüsü araçtan inerek ambulansın kapısını açıyor. Kazayla ilgili konuşan Mehmet Avcı, “Minibüs aradan çıkıyor, ambulansta yukarıdan geliyor. Netice yol ambulansın, sokaktan çıkan minibüste hata var. Ambulansın sirenleri çalışıyordu, aralarında ufak bir tartışma oldu” dedi.
Her 2 sürücü de kusurlu bulundu Öte yandan kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, kazayla ilgili inceleme yaptı. Çalışmaları tamamlayan polis ekibi, her 2 tarafında kusurlu olduğu tespit etti. Tutanak tutulmasının ardından araçlar yoldan çekildi.
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