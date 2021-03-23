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23 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Ambulans helikopter hamile kadın için havalandı

Ambulans helikopter hamile kadın için havalandı

Helikopterin inmesi

İlk Müdahale Ambulans Helikopter Sağlık Ekipleri Helikopter Hamile Kadın 

-Hastanın helikoptere taşıması
-Detay görüntüler

( AĞRI ) AĞRI

- Ağrı’nın Diyadin ilçesinde, kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan köyde yaşayan hamile kadın ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı. Ağrı’nın Diyadin İlçesine bağlı Dedebulak köyünde yaşayan ve hamile olan Gülbahar Demirtaş, sancılanınca yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan köye ulaşamayınca, Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopter köye ulaştı. Burada hamile kadına ilk müdahaleyi yapan ekipler, ambulans helikopter ile Van'ın Erciş ilçesinde bulunan Devlet Hastanesine kaldırdı.
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