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31 Ekim 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Ambulans helikopter 82 yaşındaki hasta için havalandı

Ambulans helikopter 82 yaşındaki hasta için havalandı

Hastanın hava ambulansına taşınması

( SAMSUN ) SAMSUN

Acil Servis İlk Müdahale Ambulans Helikopter 112 Acil Servis Sağlık Ekipleri 


- Samsun’un Terme ilçesinde kalp krizi geçiren 82 yaşındaki hasta, ambulans helikopter ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Olay, Samsun’un Terme ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 82 yaşındaki Yusuf Öğüt evinde rahatsızlandı. Durumun 112 acil servise bildirilmesi üzerine Yusuf Öğüt, sağlık ekipleri tarafından evinden alınarak Terme Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun’a sevkine karar verilen Yusuf Öğüt için Samsun’dan havalanan ambulans helikopter ilçedeki otobüs dinlenme tesislerine inerek hastayı, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Öğüt’ün, hastanede anjiyo olacağı öğrenildi.
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