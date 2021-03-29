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29 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Ambarlı Limanı'nda konteyner gemisi iskeleye çarptı

Ambarlı Limanı'nda konteyner gemisi iskeleye çarptı

Gemiden fotoğraflar

( İSTANBUL - FOTO) İSTANBUL

Çevre Kirliliği 


- Ambarlı Limanı'nda yanaşma manevrası yapan konteyner gemisi iskeleye çarptı. Ulaştırma Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Liberya Bayraklı MSC TINA isimli 398,5 metre boyundaki konteyner gemisi, 27 Mart 2021 tarihinde Ambarlı'da yanaşma manevrası sırasında Marport'a ait iskeleye çarpmıştır. Kazada, iskelede ve gemide ağır hasar oluşurken, can kaybı, yaralanma ve çevre kirliliği meydana gelmemiştir. Gemi şu anda Ambarlı demir mevkiinde bulunmakta olup incelemeler devam etmektedir. İnceleme sonucuna göre gemi ile ilgili yapılacak işleme karar verilecektir" denildi. (MD-ÖFA
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