Ambar yangını meraklı vatandaşlara maske ve sosyal mesafeyi unutturdu

-Meraklı vatandaşların çalışmaları izlemesi

-Saman balyalarına ekiplerin su sıkması

-Genel ve detay görüntüler



( OSMANİYE ) -- Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde iki katlı müstakil bir evin ambar kısmında başlayan yangın paniğe neden oldu- Ambarda bulunan bin 500 adet saman balyası kullanılamaz hale gelirken, maske ve sosyal mesafesi unutan onlarca vatandaş çalışmaları meraklı gözlerle izledi OSMANİYE



- Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde iki katlı müstakil bir evin ambar kısmında başlayan yangın paniğe neden oldu. Ambarda bulunan bin 500 adet saman balyası kullanılamaz hale gelirken, maske ve sosyal mesafesi unutan onlarca vatandaş, çalışmaları meraklı gözlerle izledi. Edinilen bilgiye göre, Düziçi ilçesi Ellek Beldesi Becenek Mahallesi’nde Ramazan Deliyusufoğlu’na ait iki katlı müstakil evin alt katında bulunan ambarda iddiaya göre pencere korkuluğu takıldığı esnada kaynak kıvılcımından dolayı yangın çıktı. Ambarda bulunan saman balyalarından çıkan dumanları fark eden ev sahipleri durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangını kontrol altına alırken, bin 500 adet saman balyası ise kullanılmaz hale geldi. Yangının eve sıçramaması büyük bir facianın önüne geçerken itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı. Ambardan yükselen dumanları fark eden mahalle sakinleri de olay yerine akın etti. İtfaiye ekiplerinin çalışmalarını merakla gözlerle izleyen onlarca vatandaş maske ve sosyal mesafeye görmezden gelirken çıkan dumanlara aldırış etmeden de saatlerce söndürme ve soğutma çalışmalarını izlediler. (SKY-

