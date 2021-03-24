Amatör dansçılıktan, profesyonelliğe

-Eğitimcilerin tanışması

-Dansçılar detay

-Eğitim çalışmaları

-Dansçı devrim çalış açıklama

-Eğitimci fazıl batının klip açıklaması

-Yasin Eraslan adlı eğitimcinin oyunlar bilgisi vermesi

-Gurubun farklılığını ifade eden melis avşar açıklama

-Lise öğrencisinin dansçı olmasını söylemesi



( KIRŞEHİR -ÖZEL)- Kırşehirli dans gurubu Atoza, farklı yörelerden oyunlarla klip çekti KIRŞEHİR



- Kırşehir’de, 4 eğitimcinin bir araya gelerek farklı meslek guruplarından oluşturduğu dans gurubu farklı yörelerin oyunlarıyla klip çekti. Herhangi bir dans ve halk oyunları eğitimleri almayan gurubu ise Kırşehir Belediyesi ise destekliyor. 4 eğitimcinin özverili çalışmaları sonrasında oluşan gurup zeybek, horon, halay, karşılama, kaşık oyunları oynayarak organizasyonlara da katılım sağlıyor. 2004 yılından bu yana halk dansları ile çalışmalar yürüten Devrim Çalış, aynı zamanda öğretmenlikte yapıyor. 17 yıllık çalışmalarının sonrasında büyük mesafe kat ederek yöre oyunlarını başarı ile oynadıklarını söyledi.



Yöresel oyunların modernize edilmiş hallerini oynuyorlar Dokuz yıllık çalışmalar sonrasında bu yıl klip çekerek kendilerini ödüllendirdiklerini ve profesyonellik yolunda bir adım daha attıklarını belirten müzik öğretmeni ve dansçı Fazıl Batı, “Sadece yöresel halk oyunları oynamıyoruz. Yöresel oyunların modernize edilmiş halleri ile de çalışmalar yürütüyoruz” dedi.

Yasin Eraslan adlı eğitici ise eğitimsiz gurubun Türkiye’de, kültürlermiş oyunlarla birlikte uluslar arası oyunları da sergileyen gurup zeybek, horon, halay, karşılama, kaşık oyunları ile Kafkas danslarını da yapabildiğini ifade etti.

Guruba hem eğitmenlik yapan hem de Devlet Konservatuarı öğrencisi olan Melis Avşar ise dans gurubunda yer alan insanların daha önceden dans geçmişi olmadığını belirtti.

Gurupta; öğretmen, hemşire, lise öğrencisi, memur dahi yer alıyor. Dans gurubunun en küçüğü lise öğrencisi Gizem Akpınar, altı yaşından bu yana dansla uğraştığını ama hep çekingen davrandığını gurupla birlikte ise dansçı olduğunu aktardı.



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