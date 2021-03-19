Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Amatör balıkçılara fok balığı sürprizi

Amatör balıkçılara fok balığı sürprizi

Fok balığını deniz kıyısında yüzmesi (cep telefonu görüntüsü)

( MUĞLA ) MUĞLA

Deniz Kıyısı Amatör Balıkçı Cep Telefonu Fok Balığı Balık Tutmak 


- Muğla’nın Datça ilçesinde olta ile balık tutarken, bir anda fok balığını gören vatandaşlar şaşkınlık yaşadı. Datça’nın Karaköy Mahallesi’nde balıkçıların oltalarındaki yemleri yemek için gelen fok balığı bir süre göründükten sonra denizde gözden kayboldu. Dün sabah, kıyıdan balık avlamak için Karaköy Mahallesi Yelimli mevkiine giden amatör balıkçılar, balık tutmak için beklemeye başladı.
Bir süre sonra denize attıkları oltaların etrafında fok balığının olduğunu gören amatör balıkçılar, hemen oltalarını topladı. Amatör balıkçılar, fok balığına ekmek parçası atarak onu beslemeye çalışırken, cep telefonu ile de kayıt almayı da ihmal etmediler.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement