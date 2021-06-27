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27 Haziran 2021 Pazar günü yayınlandı
Amasyalı Şeker nine 120 yaşında

Amasyalı Şeker nine 120 yaşında

Pastadan görüntü

Yumurta Doğum Günü Sabah Kahvaltısı Padişah Semptom 

-Şeker nineye pasta sürprizi
-İkram edilen pastadan yemesi
-Mani söyleyip dua okuması
-Kızıyla röportaj
-Nüfus cüzdanından görüntü

( AMASYA -ÖZEL) AMASYA

- Amasya’da 120 yaşına giren Şeker Arslan, yeni yaşını sürpriz doğum günüyle kutladı.3 padişah ile 12 Cumhurbaşkanı dönemine tanıklık eden 6 çocuk ve 12 torun sahibi Şeker Arslan’ın annesinin de 110 yaşına kadar yaşadığı öğrenildi.Annesinin sağlığını doğal gıdalarla beslenmeye özen göstermesine borçlu olduğunu belirten kızı Serap Yüksel, “Tereyağı, bal, peynir sofrasından hep olurdu. Yoğurdunu kendisi mayalardı. Halen sabah kahvaltısında haşlanmış yumurtası eksik olmaz” dedi.
Yüksel, annesinin tek üzüntüsünün torunları henüz evlenmediği için torununun torununu görememek olduğunu söyledi.

Aynı evde birlikte yaşadığı kızı, damadı ve iki torunu 6 ay önce korona virüse (Kovid-19) yakalanan Arslan, salgından etkilenmedi. Hiçbir semptom görülmediği gibi hastanede yapılan testinin negatif çıkmasıyla da herkesi şaşırttı.Gününün büyük bölümünü unutmadan söylediği maniler ve dua ederek geçiren 27 Haziran 1902 doğumlu Şeker nineye doğum günü sürprizi yapan AK Parti Amasya Kadın Kolları Başkanı Mesudiye Altun Gürlevik de yaşayan tarihe sağlık diledi.
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