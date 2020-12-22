Amasyalı öğrenciler robotik kodlamayı emanet robotlarla evlerinde öğreniyor

-Bir öğrencinin evinden görüntü ve röportaj.

-İl Milli Eğitim Müdürüyle röportaj. Robotlardan ve atölyeden görüntü.



( AMASYA ) - AMASYA



- Amasya’da hayata geçirilen ‘Amasya Evde Kodla’ adlı projeyle öğrencilerin okullarından uzak kaldığı bu dönemde robotik kodlama eğitimlerini uygulamalı olarak gerçekleştirmeleri için evlerine emanet robotlar gönderiliyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce uygulanan MisKod projesi kapsamında kodlama laboratuvarlarında kullanılan robotlar korona virüs (Kovid-19) salgını sürecinde robotik kodlama eğitimlerinin aksamaması istenen öğrencilere çalışmalarını evlerinde devam etmeleri için belirli bir süre emanet ediliyor. Evlerinin bir bölümünü atölyeye dönüştüren öğrencilerin gerçekleştirdiği çalışmalarının görüntüleri İl Milli Eğitim Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından paylaşılıyor. Öğrencilerinin robotik kodlama becerilerini geliştirmelerine katkı sağlamanın amaçlandığını belirten Amasya Milli Eğitim Müdürü Ömer Coşkun, proje kapsamında 5 gün süreyle bir öğrencide kalan robotun daha sonra alınıp dezenfekte edilmesinin ardından yeni bir öğrenciye ulaştırıldığını söyledi.



Yaklaşık 3 aydır 50 okuldan çok sayıda öğrencinin katılım sağladığı projeyi çok faydalı bulduğunu anlatan Serdar Zeren Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Ceyda Altınsoy da aldıkları eğitimle becerilerinin ve hayal güçlerinin geliştiğini vurguladı. (MÇ-SLH-



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