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07 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
Amasyalı kadınlardan 8 Mart Kadınlar Günü klibi: “Her şey seninle güzel”

Amasyalı kadınlardan 8 Mart Kadınlar Günü klibi: “Her şey seninle güzel”

Klipten görüntüler

( AMASYA ) AMASYA

Polis Kamera Forma 


- Amasya’nın Merzifon ilçesinde kadınlar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla “Her şey seninle güzel” temalı klipte rol aldı. Merzifon Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü'nce hazırlanan klipte farklı meslek gruplarından kadınlar deneyimli solistlere taş çıkarır bir performans ortaya koydu. Kadına yönelik şiddetin önlenmesi, kadının iş hayatındaki varlığının desteklenmesi, ekonomik hayata katkısı, hayatın her alanıyla farklı meslek gruplarında, sanatta, sporda ve siyasal hayattaki güçlü varlığına dikkat çekilmesi klipte amaçlandı. Merzifon Kaymakamlığı’nın himayesindeki klibe Amesia Arı Kadınlar Kooperatifi ile Amasya Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi de katkı sağladı. Son bölümünde erkek polis ve sporcuların da kamera karşısına geçtiği klipte kadim geçmişe sahip ilçenin güzellikleri de yansıtıldı.
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