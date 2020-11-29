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29 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
AMASYA - Zeus Tapınağı'nda kaçak kazı yapan 7 kişi suçüstü yakalandı

AMASYA - Zeus Tapınağı'nda kaçak kazı yapan 7 kişi suçüstü yakalandı

- Kaçak kazı alanında yapılan çalışmalar Amasya 'da Zeus Tapınağı'nda kaçak kazı yapan 7 kişi suçüstü yakalandıAMASYA (AA) - Amasya 'da Zeus Tapınağı'nda kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı.Yassıçal köyünde 1. derece arkeolojik sit alanı olan Zeus Sunağı mevkisinde izinsiz kazı yapılacağı ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti.Kaçak kazı yapılan yere operasyon düzenleyen ekipler, iş makinesiyle kazı yapan 7 kişiyi suçüstü yakaladı.Gözaltına alınan 7 zanlının İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri sürüyor.

Jandarma İş Makinesi Kaçak Kazı Arkeoloji Harekete Geç 

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