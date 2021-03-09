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09 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
AMASYA - Yolcu otobüsünde üzerinde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

AMASYA - Yolcu otobüsünde üzerinde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

- Şüphelinin emniyetten çıkarılıp adliyeye götürülmesi - Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğünden görüntü Amasya 'da yolcu otobüsünde üzerinde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandıAMASYA (AA) - Amasya 'nın Merzifon ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı.İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri, Meray uygulama noktasında bir yolcu otobüsünü durdurdu.Otobüste yolcu olarak bulunan C.A'nın üzerinde ve eşyalarında arama yapan ekipler, poşet içinde kağıt parçalarına sarılı bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Şüpheli çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Uyuşturucu Akalan Yolcu Otobüsü 

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