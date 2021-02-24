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24 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
AMASYA - Yeşilırmak nehrinde erkek cesedi bulundu

AMASYA - Yeşilırmak nehrinde erkek cesedi bulundu

- Jandarma ekibi ve cenaze aracının Yeşilırmak Nehri kenarında bekleyişi - Jandarma ekibi ve cenaze aracının bölgeden ayrılması - Cenaze aracı ve jandarma araçlarının hastane önünde bekleyişi Amasya 'da Yeşilırmak nehrinde erkek cesedi bulunduAMASYA (AA) - Amasya 'nın Taşova ilçesinde Yeşilırmak Nehri'nde erkek cesedi bulundu.Kale Çevriği mevkisinde gezen vatandaşlar, suda ceset olduğunu fark etti.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.Üzerinde kimlik bulunmayan cesedin 70'li yaşlarda bir erkeğe ait olduğu belirlendi.İncelemenin ardından ceset, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Hastane Jandarma Cenaze Bild Cenaze Aracı 

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