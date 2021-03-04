AMASYA - Yaşlı çift aynı gün koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
- Cumhuriyet Mahallesinde çiftin yaşadığı ev - Yaşlı çiftin cenazelerinin getirilmesi - Cenaze namazının kılınması Amasya ’da yaşlı çift aynı gün koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiAMASYA(AA) - Amasya ’nın Taşova ilçesinde Koronavirüs (Covid - 19) tedavisi gören Nazmi (74) ve Saliye Küçük (73) çifti aynı gün yaşamını yitirdi.Küçük çifti, yakalandıkları Kovid - 19 nedeniyle 20 tedavi gördükleri Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, 10 saat arayla vefat etti.Yaşlı çiftin cenazeleri Cumhuriyet Mahallesindeki evlerinin önüne getirilerek helallik alındıktan sonra ilçeye bağlı Arpaderesi köyünde yan yana defnedildi.
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