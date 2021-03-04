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04 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
AMASYA - Yaşlı çift aynı gün koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

AMASYA - Yaşlı çift aynı gün koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

- Cumhuriyet Mahallesinde çiftin yaşadığı ev - Yaşlı çiftin cenazelerinin getirilmesi - Cenaze namazının kılınması Amasya ’da yaşlı çift aynı gün koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiAMASYA(AA) - Amasya ’nın Taşova ilçesinde Koronavirüs (Covid - 19) tedavisi gören Nazmi (74) ve Saliye Küçük (73) çifti aynı gün yaşamını yitirdi.Küçük çifti, yakalandıkları Kovid - 19 nedeniyle 20 tedavi gördükleri Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, 10 saat arayla vefat etti.​​​​​​​Yaşlı çiftin cenazeleri Cumhuriyet Mahallesindeki evlerinin önüne getirilerek helallik alındıktan sonra ilçeye bağlı Arpaderesi köyünde yan yana defnedildi.

Koronavirüs Cenaze Akalan Helal Yaşlı Çift 

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