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04 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Amasya Valisi Masatlı: “Vaka artışlarının en büyük sebebi ev ziyaretleri”

Amasya Valisi Masatlı: “Vaka artışlarının en büyük sebebi ev ziyaretleri”

Vali Masatlı'nın açıklamaları.

Güzergah Karantina Aritas Kullar Hassasiyet 

-Denetim yapıp vatandaşlara uyarılarda bulunması.

( AMASYA ) AMASYA

- Korona virüs (Kovid-19) risk haritasına göre çok yüksek riskli iller arasında bulunan Amasya'da Vali Mustafa Masatlı, vaka artışlarının en büyük sebebinin en büyük sebebinin ev ziyaretleri olduğunu belirterek vatandaşlara ev ziyaretleri yapmama çağrısında bulundu. İl genelinde ilçe ilçe, mahalle mahalle yaptıkları analizlerle vaka artışlarının sebeplerini tespit ettiklerine değinen Vali Masatlı, “Tespitlerimiz sonunda artışların en büyük sebebinin ev ziyaretleri olduğunu gördük. İyi niyetle yapılan bir ziyaretin sonuçları olumsuz olarak dönüyor. Onun için bir süreliğine ev ziyaretleri yapmayalım” dedi.
Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre haftalık 100 bin nüfusa karşılık gelen Kovid-19 vaka sayısı 110,5 olarak belirlenerek Türkiye haritasında kırmızıyla işaretli çok yüksek riskli iller arasındaki kentte Karadeniz güzergahına geçiş noktasında bulunması dolayısıyla mutasyonlu virüsün görüldüğüne değinen Vali Masatlı, kurallara harfiyen uyarak kırmızı rengi önce turuncuya, akabinde sarıya ve maviye dönüştürmeye yönelik çalışmalara başladıklarını söyledi.

Ekiplerin sürdürdüğü denetimlere katılan Mustafa Masatlı, “Kamuya açık alanlarda, caddelerde Amasya halkı oldukça duyarlı davranıyor. Maske kullanımına önem veriyor. Aynı hassasiyeti ev ziyaretlerinde de göstermemiz gerekmektedir. Lütfen hep birlikte el ele vererek bu olumsuz tabloyu tersine çevirelim. Bunu da aylardır kapalı olan ve maddi sıkıntılar çeken esnafımız, okullarından uzak kalan yavrularımız ve sevdiklerimizin sağlığı için yapalım. Değerli Amasya halkının bu çağrımıza kulak vererek hassasiyet göstereceğine yürekten inanıyorum” diye konuştu.
Amasya’nın aşılama çalışmalarında da Türkiye birincisi olduğunu vurgulayıp salgının yayılmasını önlemek için gerektiğinde karantina uygulamaya devam edileceğine değinen Masatlı, “Eğer biz hastalığı kaynağında kurutamazsak onun bize dönüşleri çok büyük oluyor. Nerede vaka artışı görürsek orada karantina tedbirlerini ciddi bir şekilde uygulayacağız” şeklinde kullandı. (MÇ-SLH-Y)
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