AMASYA - Vali Masatlı, Amasya'nın Kovid-19 aşılama oranı en yüksek ikinci kent olmasını değerlendirdi
- Vatandaşların aşı olmak için kayıt yaptırmaları - Aşı yapılan vatandaşlar - Amasya Valisi Mustafa Masatlı'nın vatandaşlarla konuşması - Masatlı ile röportajVali Masatlı, Amasya 'nın Kovid - 19 aşılama oranı en yüksek ikinci kent olmasını değerlendirdi: - "6'nın üstünde çalışanı olan işletmeler de dahil, fabrikalar ve organize sanayi bölgelerimizdeki sanayi kuruluşlarına giderek yoğun aşılama faaliyetinde bulunduk. Randevulu, randevusuz herkesi aşıladık"AMASYA (AA) - Amasya Valisi Mustafa Masatlı, kentte yapılan başarılı çalışmalar sayesinde Türkiye'de nüfusa göre en yüksek yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) aşılama oranına sahip ikinci il olduklarını belirterek, "6'nın üstünde çalışanı olan işletmeler de dahil, fabrikalar ve organize sanayi bölgelerimizdeki sanayi kuruluşlarına giderek yoğun aşılama faaliyetinde bulunduk. Randevulu, randevusuz herkesi aşıladık." dedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, aşılama oranı en yüksek 10 ilin bulunduğu tabloyu açıkladı. Buna göre, Amasya 'nın yüzde 67,66 ile aşılamada en yüksek orana sahip ikinci il olduğu bildirildi. Ruhi Tingiz Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezindeki Kovid - 19 aşı odalarında incelemelerde bulunan Vali Masatlı, gazetecilere, dün itibarıyla 163 bin kişiye Kovid - 19 aşısını uyguladıklarını, doz olarak da 250 bini geçtiklerini söyledi.
Kentte salgının kontrol altına alınması ve azaltılması bakımından önemli çalışmalar yürütüldüğünü dile getiren Masatlı, "Salgının başından beri Valilik koordinasyonunda çalışmalar yaptık. Şu an itibarıyla Karadeniz ve İç Anadolu Bölgesi'nde 100 bin nüfusa düşen koronavirüs sayısı en az illerden biriyiz. Aldığımız bu güzel sonuçları aşılamaya da yansıtmak istedik. 6'nın üstünde çalışanı olan işletmeler de dahil, fabrikalar ve organize sanayi bölgelerimizdeki sanayi kuruluşlarına giderek yoğun aşılama faaliyetinde bulunduk. Randevulu, randevusuz herkesi aşıladık. Gelmiş olduğumuz noktada aşılama oranı bakımından Türkiye'de ikinci sıradayız." ifadelerini kullandı.İl genelinde 296 noktada aşılama faaliyetlerinin devam ettiğini anlatan Masatlı, şunları kaydetti:"İnşallah en kısa sürede Amasya 'da aşılama faaliyetini tamamlayacağız ve salgının olumsuz etkilerinden bir an önce kurtulacağız. Aşı olmayan vatandaşları da aşı olmaya davet ediyorum. Buradaki en büyük başarı, Amasya halkımızın. Amasya halkına çok teşekkür ediyorum. Aşılanmamış tüm vatandaşlarımızı da aşı olmaya davet ediyorum. Bu aşamaya geldiysek halkımızla geldik. Bundan sonra da başaracaksak yine Amasya halkımızla başaracağız."
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