Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
AMASYA - Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

AMASYA - Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

- Şüphelilerin emniyetten çıkarılıp adliyeye götürülmesi - Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Amasya 'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandıAMASYA (AA) - Amasya 'nın Merzifon ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekiplerinin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan B.U. ve M.N.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.Kentte 18 Mart'ta polis ekipleri, bir otomobili durdurarak narkotik dedektör köpeği "Gece" ile arama yapmış ve 105,16 gram kokain ele geçirilmişti. 2 şüpheli, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptıkları" iddiasıyla gözaltına alınmıştı.

Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu Akalan Narkotik Polis Ekipleri 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Adana'da Dev OperasyonAdana'da Dev Operasyon
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement