AMASYA - Uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı
- - Adliye binasının dış/genel planı - Şüphelilerin adliyeye getirilmesiAMASYA (AA) - Amasya 'nın Merzifon ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı.Merzifon Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçeye uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.Polis ekipleri, Samsun'dan gelen bir otomobili ilçe girişinde durdurdu. Araçtaki aramada, 155 sentetik hap ve 11 gram esrar ele geçirildi.Araçtaki A.T, U.A.D. ve E.C. gözaltına alındı.
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