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AMASYA - Tır ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
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17 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
AMASYA - Tır ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

AMASYA - Tır ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

- Kaza yeri - Kazaya karışan hafif ticari araç ve tır Amasya 'da tır ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralıAMASYA (AA) - Amasya 'da tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.Ali Aydoğan (24) idaresindeki 41 RZ 900 plakalı hafif ticari araç, Amasya - Turhal karayolunun Ezinepazar mevkisinde, Hasan K'nin (53) kullandığı 58 ACU 298 plakalı tırla çarpıştı.İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Kazada Menekşe Aydoğan (73) olay yerinde, İsmet Aydoğan (65) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, yaralanan Ali Aydoğan (52), Sadegül Aydoğan (45) ve Fadime Surman (69), ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Tır sürücüsü Hasan K. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Hastane Jandarma Altın Ticari Araç Gözaltı 

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