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23 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
AMASYA - Taşova'da yangın çıkan bağ evi kullanılamaz hale geldi

AMASYA - Taşova'da yangın çıkan bağ evi kullanılamaz hale geldi

- Yanan bağ evinden yükselen dumanlar - İtfaiyenin yangına müdahalesi - Evin içindeki tüpün çıkarılması - Bağ evine asılı Türk bayrağının evden uzaklaştırılmasıTaşova'da yangın çıkan bağ evi kullanılamaz hale geldiAMASYA (AA) - Amasya ’nın Taşova ilçesinde bağ evinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.Elmakırı köyünde Addullah Dip’e ait bağ evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Yangını fark eden çevredekiler durumu itfaiyeye bildirdi.İtfaiye ekiplerinin, yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla söndürülen yangın sonucu bağ evi kullanılamaz hale geldi.

Bild Yükselen Yangına Müdahale 

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