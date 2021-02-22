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22 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
AMASYA - Taksi şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

AMASYA - Taksi şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

- Amasya 'da taksi şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı - Kaza yerinden görüntü Amasya 'da taksi şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralıAMASYA (AA) - Amasya 'nın Merzifon ilçesinde şarampole devrilen taksinin sürücüsü öldü, 2 kişi yaralandı.Ender Erdoğan (26) idaresindeki 55 T 4070 plakalı taksi, Merzifon - Çorum kara yolunun 23. kilometresinde yol kenarındaki bariyerlere çarptıktan sonra şarampole devrildi.İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.Sağlık ekipleri, Erdoğan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.Kazada yaralanan Emirhan Topal (21) ve Sefacan Beykoz (21), sağlık ekiplerince Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis Sağlık Ekipleri 

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