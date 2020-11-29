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29 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
AMASYA - Müstakil evde çıkan yangında 1 itfaiyeci yaralandı

AMASYA - Müstakil evde çıkan yangında 1 itfaiyeci yaralandı

- Müstakil evden yükselen dumanlar - İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi - Yakup Ceylan'ın konuşması - İtfaiye erinin ambulansa bindirilmesiAMASYA (AA) - Amasya 'da müstakil bir evde çıkan yangında, yangına müdahale eden bir itfaiye eri yaralandı.Alınan bilgiye göre, Üçler Mahallesinde, Yakup Ceylan ve 2 çocuğu, evde olduğu sırada elektrik kontağından yangın çıktı. Yangını fark eden Ceylan ve 2 çocuğu dışarı çıktı.Yangına müdahale ederken yaralanan itfaiye eri Beşir Aygır, 112 Acil Servis ekiplerince Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Amasya Belediyesi İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi.

İtfaiye Eri Yükselen Elektrik Kontağı Yangına Müdahale 

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