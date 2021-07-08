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AMASYA - Kuyuya düşen köpeği AFAD ekipleri kurtardı
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8 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
AMASYA - Kuyuya düşen köpeği AFAD ekipleri kurtardı

AMASYA - Kuyuya düşen köpeği AFAD ekipleri kurtardı

- 15 metre derinliğindeki kuyu - AFAD ekiplerinin kurtarma çalışmaları - Köpeğin kurtarılma anı Amasya ’da kuyuya düşen köpeği AFAD ekipleri kurtardıAMASYA (AA) - Amasya ’nın Merzifon ilçesinde, 15 metre derinliğindeki kuyuya düşen köpek, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.İlçeye bağlı Kayadüzü köyünde bir köpeğin eski su kuyusuna düştüğü ihbarını alan AFAD ekipleri, bölgeye sevk edildi.AFAD görevlisi, yaklaşık 15 metre derinliğindeki eski su kuyusuna iple sarkarak, köpeği bulunduğu yerden çıkardı.Ekipler, daha sonra köpeği sahibi İbrahim Şahin’ teslim etti.

Su Köpek 

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