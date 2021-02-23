AMASYA - Kovid-19'a yakalanan ve 6 aylık bebeği sezaryenle alınan kadın öldü
- Cenazenin hastane morgundan çıkarılması - Hayatını kaybeden kadının amcası Zeki Abacı'nın konuşmasıGÜNCELLEME - Amasya 'da Kovid - 19'a yakalanan ve 6 aylık bebeği sezaryenle alınan kadın öldü - CENAZENİN TOPRAĞA VERİLMESİ VE AMCA İLE RÖPORTAJ EKLENDİAMASYA (AA) - Amasya 'da yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedavisi gören, 6 aylık bebeği sezaryenle alınan ve daha sonra hayatını kaybeden genç kadın, toprağa verildi. Yaklaşık bir ay önce Kovid - 19'a yakalanınan 25 yaşındaki Duygu Abacı Arslan, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.Altı aylık hamile olan Arslan’ın, durumunun kötüleşmesi üzerine bebeği sezaryenle alındı.Ameliyatla erkek bebeği dünyaya getiren ve Çorum'da bir hastaneye sevk edilen anne kurtarılamadı.Arslan cenazesi, Sarıyar köyünde kılınan cenaze namazının ardından aynı yerde toprağa verildi. "Yamaç" adı verilen bebeğin ise yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürüyor.Arslan'ın amcası Zeki Abacı, gazetecilere yaptığı açıklamada, çok genç yaşta bir kayıp yaşadıkları için çok üzgün olduğunu söyledi.
Duygu'nun hayat dolu bir insan olduğunu ifade eden Abacı,"Durumu ağırlaştıktan sonra yoğun bakıma alındı, daha sonra entübe edildi. Doktorlar uzun çabalar verdiler ben buna çok şahit oldum. Doktorlar kendi çocukları gibi yaşatmak istediler ama olmadı Duygu'muzu kaybettik, çok üzgünüz" diye konuştu.
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