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26 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
AMASYA - 'Koronavirüs timi' şehri geceden sabaha kadar dezenfekte ediyor

AMASYA - 'Koronavirüs timi' şehri geceden sabaha kadar dezenfekte ediyor

AMASYA - "Koronavirüs timi" şehri geceden sabaha kadar dezenfekte ediyor - "Koronavirüs timi"nin otobüs duraklarını dezenfekte etmesi - Timin cami ve çevresini dezenfekte etmesi - ATM ve parkların dezenfekte edilmesi - Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı'nın konuşması Amasya 'da gece çalışan "koronavirüs timi" şehri sabaha kadar dezenfekte ediyor - Belediye Başkanı Sarı:"Virüsün yayılımını azaltmak için şehrimizi temiz tutmak zorundayız. İnsanlarımızın yoğun olarak bulunduğu mekanlar başta olmak üzere şehrimizi cadde cadde, sokak sokak dezenfekte edip temizliyoruz" - "Virüsle mücadele eden bir ekip kurduk, onun adına da 'koronavirüs timi' dedik"AMASYA (AA) - Amasya Belediyesince oluşturulan dezenfeksiyon ekipleri, halkın ortak kullanım alanlarında yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirleri kapsamında temizlik çalışması yapıyor.Kovid - 19'un yayılmaya başlamasıyla birlikte Amasya Belediyesince oluşturulan 30 kişilik ekip, özel araçlarla kent genelinde dezenfeksiyon işlemlerini aralıksız sürdürüyor.Vatandaşların evlerine çekilmesinin ardından gece saatlerinde çalışmalarına başlayan özel kıyafetli ve maskeli personel, otobüs durakları, ATM'ler, çocuk parkları gibi vatandaşların yoğun kullandığı alanları sabaha kadar dezenfekte ediyor.Belediye Başkanı Mehmet Sarı, gazetecilere, ilaçlama ve dezenfeksiyonun önemine dikkati çekti.Toplu ulaşım araçları, otobüs durakları, dernekler, okullar, iş merkezleri ve ortak kullanılan özel ya da kamusal alanların, okul, kütüphane, cami, cemevi, eğitim ve kültür merkezlerinin dezenfekte edildiğini anlatan Sarı, Türkiye'de henüz koronavirüs vakası görülmeden çalışmalarına başladıklarını, belediye bünyesinde 1 milyon adet maske üreterek vatandaşlara ücretsiz dağıttıklarını söyledi.

Son zamanda vaka sayılarının artmasının ardından çalışmalarına hız verdiklerini dile getiren Mehmet Sarı, "Virüsle ne zaman, nasıl karşılaşacağımızı bilmiyoruz. O yüzden bütün tedbirleri almak zorundayız. Virüsün yayılımını azaltmak için şehrimizi temiz tutmak zorundayız. İnsanlarımızın yoğun olarak bulunduğu mekanlar başta olmak üzere şehrimizi cadde cadde, sokak sokak dezenfekte edip temizliyoruz. Virüsle mücadele eden bir ekip kurduk, onun adına da 'koronavirüs timi' dedik. Bu ekipte canla başla çalışan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." dedi.
Vatandaşları Kovid - 19 salgınına karşı uyaran Sarı, gerekmediği sürece kalabalıklara girilmemesi, özellikle kişisel temizliğe ve maske takılmasına özen gösterilmesi gerektiğini kaydetti.

Koronavirüs Kütüphane Kamusal Alan Alabalık Dezenfeksiyon 

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