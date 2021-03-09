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09 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
AMASYA - Karantinadaki yaşlı kadının sobasını Vefa Sosyal Destek Grubu yaktı

AMASYA - Karantinadaki yaşlı kadının sobasını Vefa Sosyal Destek Grubu yaktı

- Vefa Sosyal Destek Grubunun Emine Eryurt'un sobasının temizlemesi - Emine Eryurt ile röportaj - Vefa Sosyal Destek Grubunun Emine Eryurt'un sobasını yakması Amasya 'da karantinadaki yaşlı kadının sobasını Vefa Sosyal Destek Grubu yaktıAMASYA (AA) - Amasya ’nın Taşova ilçesinde, koronavirüs testi pozitif çıktığı için evde karantinada bulunan yaşlı kadının sobasını eve gelen Vefa Sosyal Destek Grubu yaktı.İlçeye bağlı Yeşilyurt köyünde tek başına yaşayan Emine Eryurt (74), sobasını yakamadığını ve üşüdüğünü belirterek, Kaymakamlıktan yardım istedi.Koruyucu kıyafetlerini giyerek Eryurt’un evine giden Vefa Sosyal Destek Grubu üyeleri, sobanın ve boruların temizliğini yaptıktan sonra sobayı yaktı.Eryurt ise çok mutlu olduğunu dile getirerek, grup üyelerine teşekkür etti.

Yaşlı Kadın Koronavirüs Karantina 

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