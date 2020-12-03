AMASYA - Kaçak kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı
- Kaçak kazı alanı - Ele geçirilen malzemeler Amasya 'da kaçak kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandıAMASYA (AA) - Amasya 'da kaçak kazı yapan 6 kişi gözaltına alındı.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Doğantepe köyü yakınlarında 1. derece arkeolojik sit alanında kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.Bölgeye giden ekipler, kaçak kazı yapan 6 kişiyi suçüstü yakaladı. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere jandarmaya götürdü.Kazıda kullanılan dedektör, tarama cihazı, kürek, kazma ile balyoz ele geçirildi.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım